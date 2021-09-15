"Шахтер" оконфузился в Тирасполе: видеообзор матча с "Шерифом"

"Шахтер" провалил старт в Лиге чемпионов.

В среду, 15 сентября, донецкий "Шахтер", который разместился в Тирасполе в отеле "Россия", провел выездной поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 с местным "Шерифом". Встреча состоялась на стадионе "Шериф" и завершилась сенсационно со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме "Горняки" не сумели найти свой игровой ритм и были попросту переиграны "Шерифом". На 16-й минуте поединка Адама Траоре ударом с лету в касание поразил ворота Пятова. Провалил момент Исмаили, который помешать малийском форварду не сумел, а также Тете, потерявший мяч в центре поля перед голевой контратакой. Во втором тайме "Горняки" прибавили, но вновь пропустили. На 62-й минуте Момо Янсане головой переправил мяч в ворота Пятова. К слову, вновь ассистировал Кристиано. Дончане финального штурма организовать не сумели…

"Шериф" 2:0 "Шахтер"

Голы: Адама Траоре 16ʼ, Момо Янсане 62ʼ

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" и "Шериф" в Лиге чемпионов выступают в группе D вместе с "Интером" и "Реалом". Во втором туре дончане сыграют дома против "Нерадзурри", а коллектив Юрия Вернидуба отправится в гости к "Сливочным". Обе игры пройдут 28 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что команда "Шахтера" U-19 уничтожила "Шериф" в Юношеской лиге УЕФА со счетом 0:5.