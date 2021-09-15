"Шахтар" осоромився в Тирасполі: відеоогляд матчу з "Шерифом"

"Шахтар" провалив старт в Лізі чемпіонів.

У середу, 15 вересня, донецький "Шахтар", який розмістився в Тирасполі в готелі "Росія", провів виїзний поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з місцевим "Шерифом". Зустріч відбулася на стадіоні "Шериф" і завершилася сенсаційно з рахунком 2:0 на користь господарів.

У першому таймі "Гірники" не зуміли знайти свій ігровий ритм і були просто розбиті "Шерифом". На 16-й хвилині поєдинку Адама Траоре ударом з льоту в дотик поцілив у ворота Пятова. Провалив момент Ісмаїлі, який перешкодити малійському форварду не зумів, а також Тете, що втратив м’яч в центрі поля перед гольовою контратакою. У другому таймі "Гірники" додали, але знову пропустили. На 62-й хвилині Момо Янсане головою переправив м’яч у ворота Пʼятова. До слова, знову асистував Крістіано. Донеччани фінального штурму організувати не зуміли…

"Шериф" 2:0 "Шахтар"

Голи: Адама Траоре 16ʼ, Момо Янсане 62ʼ

Відео голу Траоре:

Відео голу Янсане:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

"Телеграф" нагадує, що "Шахтар" і "Шериф" в Лізі чемпіонів виступають в групі D разом з "Інтером" і "Реалом". У другому турі донеччани зіграють вдома проти "Нерадзуррі", а колектив Юрія Вернидуба відправиться в гості до "Вершкових". Обидві гри пройдуть 28 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що команда "Шахтаря" U-19 знищила "Шериф" в Юнацькій лізі УЄФА з рахунком 0:5.