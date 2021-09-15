В "Шахтарі" пояснили, чому заселилися в готель "Росія"

Українська команда заселилася в готель з назвою "Росія".

"Шахтар" перед виїзним матчем з "Шерифом" опинився в готелі "Росія". Директор департаменту стратегічного розвитку і комунікацій донецького клубу Юрій Свиридов пояснив, чому це сталося.

Коментар Свиридова доступний на tribuna.

За словами функціонера, "Гірники" опинилися в незручній ситуації не по своїй волі. Справа в тому, що в Тирасполі лише один готель ( "Росія", — прим. ред.) міг прийняти численну делегацію донеччан. Крім того, юнацьку команду "Шахтаря" і зовсім поселили на базі "Шерифа" через нестачу готелів в місті.

"Це був вибір без вибору", — поскаржився Свиридов.

Відзначимо, проживання на чужій базі не завадило "Шахтарю" U-19 здобути перемогу на однолітками з "Шерифа". Юнацька команда донеччан знищила господарів з рахунком 0:5, а один з м’ячів, який забив Данило Гончарук, став прикрасою гри.

У середу, 15 вересня, в Тирасполі основна команда "Шахтаря" зіграє з "Шерифом". Букмекери оцінили шанси команд, які стартують в Лізі чемпіонів в 19:45 за київським часом.

Напередодні старту в ЛЧ "Гірники" завдяки красивому голу Фернандо обіграли "Дніпро-1" в чемпіонаті України.