Рус

В "Шахтарі" пояснили, чому заселилися в готель "Росія"

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
"Шахтар" прибув до Тирасполя Новина оновлена 15 вересня 2021, 17:25
"Шахтар" прибув до Тирасполя

Українська команда заселилася в готель з назвою "Росія".

"Шахтар" перед виїзним матчем з "Шерифом" опинився в готелі "Росія". Директор департаменту стратегічного розвитку і комунікацій донецького клубу Юрій Свиридов пояснив, чому це сталося.

Коментар Свиридова доступний на tribuna.

За словами функціонера, "Гірники" опинилися в незручній ситуації не по своїй волі. Справа в тому, що в Тирасполі лише один готель ( "Росія", — прим. ред.) міг прийняти численну делегацію донеччан. Крім того, юнацьку команду "Шахтаря" і зовсім поселили на базі "Шерифа" через нестачу готелів в місті.

"Це був вибір без вибору", — поскаржився Свиридов.

Відзначимо, проживання на чужій базі не завадило "Шахтарю" U-19 здобути перемогу на однолітками з "Шерифа". Юнацька команда донеччан знищила господарів з рахунком 0:5, а один з м’ячів, який забив Данило Гончарук, став прикрасою гри.

У середу, 15 вересня, в Тирасполі основна команда "Шахтаря" зіграє з "Шерифом". Букмекери оцінили шанси команд, які стартують в Лізі чемпіонів в 19:45 за київським часом.

Напередодні старту в ЛЧ "Гірники" завдяки красивому голу Фернандо обіграли "Дніпро-1" в чемпіонаті України.

На місці вибуху продовжують працювати слідчі
Дніпро
Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На місці вибуху продовжують працювати слідчі
Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Нові сертифікати вакцинації мають різні терміни придатності: що треба знати
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко може продовжити кар’єру за океаном
Дата публікації
Категорія
Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить
Дата публікації
Категорія
Таня Парфільєва і Юля Верба
Не поділили нагороду: між блогерами-мільйонниками Вербою і Парфільєвою розгорівся великий скандал