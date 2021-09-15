В "Шахтере" объяснили, почему заселились в отель "Россия"
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Украинская команда оказалась в отеле с названием "Россия".
"Шахтер" перед выездным матчем с "Шерифом" оказался в отеле "Россия". Директор департамента стратегического развития и коммуникаций донецкого клуба Юрий Свиридов объяснил, почему это произошло.
Слова Свиридова приводит tribuna.
По словам функционера, "Горняки" оказались в неловкой ситуации не по своей воле. Дело в том, что в Тирасполе лишь один отель ("Россия", — прим. ред.) мог принять многочисленную делегацию дончан. Кроме того, юношескую команду "Шахтера" и вовсе поселили на базе "Шерифа" из-за недостатка отелей в городе.
"Это был выбор без выбора", — посетовал Свиридов.
Отметим, проживание на чужой базе не помешало "Шахтеру" U-19 добыть победу на сверстниками из "Шерифа". Юношеская команда дончан уничтожила хозяев со счетом 0:5, а один из мячей, который забил Даниил Гончарук, и вовсе стал украшением игры.
В среду, 15 сентября, в Тирасполе основная команда "Шахтера" сыграет с "Шерифом". Букмекеры оценили шансы команд, которые стартуют в Лиге чемпионов в 19:45 по киевскому времени.
Накануне старта в ЛЧ "Горняки" благодаря красивому голу Фернандо обыграли "Днепр-1" в чемпионате Украины.
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