"Гол-цукерочка": форвард "Шахтаря" забив красивий м’яч у ворота "Шерифа" (відео)

Юнацька команда "Шахтаря" ударно стартувала в єврокубках.

У середу, 15 вересня, "Шахтар" U-19 перед поєдинком основної команди в Лізі чемпіонів вдало стартував в Юнацькій Лізі УЄФА сезону 2021/22.

Про це повідомляє офіційний сайт "Гірників".

У Тирасполі на малій спортивній арені СК "Шериф" юнацька команда донеччан каменя на камені не залишила від однолітків з "Шерифа". Підсумковий рахунок — 0:5 на користь української команди. Особливо красивим виявився третій гол "Шахтаря", який на свій рахунок записав форвард Данило Гончарук. На 64-й хвилині поєдинку Данило прийняв м’яч поблизу чужого штрафного, а потім обійшов двох захисників і пробив точно в ціль.

У мережі назвали це взяття воріт голом-цукеркою.

У мережі гол Гончарука назвали цукеркою

Відеоогляд матчу "Шериф" U-19 — "Шахтар" U-19:

Додамо, що у вівторок, 14 вересня юнацька команда розгромила "Бенфіку" U-19 з рахунком 4:0.

Відзначимо, в середу також свій матч з "Шерифом" проведе і основна команда "Гірників". Зустріч 1-го туру групового раунду ЛЧ пройде в Тирасполі на стадіоні "Шериф", початок гри — о 19:45 за київським часом. Український тренер чемпіонів Молдови Юрій Вернидуб розповів, що зробить в разі успіху в грі.