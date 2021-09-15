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"Костюм не пошкодую": Вернидуб розповів, що зробить в разі перемоги над "Шахтарем" у Лізі чемпіонів (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Юрій Вернидуб Новина оновлена 15 вересня 2021, 15:00
Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб не соромиться проявляти емоції.

Головний тренер "Шерифа" українець Юрій Вернидуб, який недавно підтримав Олександра Петракова в конфлікті з Русланом Малиновським, розповів, що зробить, якщо його команда обіграє "Шахтар" на старті Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить офіційний сайт УЄФА.

Вернидуб розповів, що голитися налисо в разі успіху не буде, адже у нього і так мало волосся. Крім того, він поміняє свій спортивний костюм на класичний, щоб відповідати рівню групового етапу Ліги чемпіонів, а якщо його команда вийде вперед, то він шкодувати костюм не збирається. Наставник пообіцяв зробити підкат.

"Якщо будемо вигравати у" Шахтаря ", то я не пошкодую свій новий костюм. Зроблю підкат, не замислюючись", — цитує фахівця прес-служба УЄФА.

"Телеграф" нагадує, що "Шахтар" зіграє з "Шерифом" у середу, 15 вересня. Гра відбудеться в Тирасполі на стадіоні "Шериф", початок поєдинку — о 19:45 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю зустріч в прямому ефірі, а також розповідав про котируваннях букмекерів на цей поєдинок.

Нагадаємо, перед грою с "Шерифом" "Гірники" легко переграли Дніпро-1. Красивий м'яч в цій грі записав на свій рахунок Фернандо.

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