"Костюм не пожалею": Вернидуб рассказал, что сделает в случае победы над "Шахтером" в Лиге чемпионов (видео)

Юрий Вернидуб не стесняется проявлять эмоции.

Главный тренер "Шерифа" украинец Юрий Вернидуб, который недавно поддержал Александра Петракова в конфликте с Русланом Малиновским, рассказал, что сделает, если его команда обыграет "Шахтер" на старте Лиги чемпионов.

Слова специалиста приводит официальный сайт УЕФА.

Вернидуб рассказал, что бриться налысо в случае успеха не будет, ведь у него и так мало волос. Кроме того, он поменяет свой спортивный костюм на классический, чтобы соответствовать уровню группового этапа Лиги чемпионов, а если его команда выйдет вперед, то он жалеть костюм не собирается. Наставник пообещал сделать подкат.

"Если будем выигрывать у "Шахтера", то я не пожалею свой новый костюм. Сделаю подкат, не задумываясь", — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" сыграет с "Шерифом" в среду, 15 сентября. Игра состоится в Тирасполе на стадионе "Шериф", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту встречу в прямом эфире, а также рассказывал о котировках букмекеров на этот поединок.