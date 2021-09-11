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"Досить думати про себе": Вернидуб поставив на місце Маліновського (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Юрій Вернидуб і Руслан Маліновський Новина оновлена 11 вересня 2021, 12:48
Юрій Вернидуб і Руслан Маліновський

Юрій Вернидуб прокоментував ситуацію у збірній України.

Український тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб, якому незабаром грати з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів, прокоментував перший конфлікт в збірній України між в. о. головного тренера Олександром Петраковим і півзахисником "Аталанти" Русланом Маліновським.

Коментар Вернидуба доступний на YouTube-каналі SportArena.

За словами Вернидуба, Маліновський повинен "опуститися на землю" і перестати думати про те, "який він класний футболіст". Крім того, тренер "Шерифа" підкреслив, що Руслан повинен працювати над собою і доводити на полі, що він потрібен національній команді. У приклад Юрій навів ситуацію з Віталієм Буяльським, який будучи одним з кращих гравців чемпіонату України, не отримував виклик до збірної за рішенням Андрія Шевченка. "Шева" розповідав, що Буяльський просто не вписується в ігрову схему "Жовто-синіх".

"Це в першу чергу Маліновського проблема. Нехай опуститься він на землю грішну і думає не про себе, і про те, що який він футболіст класний, а думає про команду і про збірну України", — вважає Вернидуб.

"Телеграф" нагадує, що Петраков після матчу з Францією (1:1) заявив, що Маліновський на нього образився через не потрапляння в стартовий склад.

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