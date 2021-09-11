Укр

"Хватит думать о себе" :Вернидуб поставил на место Малиновского (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Юрий Вернидуб и Руслан Малиновский Новость обновлена 11 сентября 2021, 12:48
Юрий Вернидуб и Руслан Малиновский

Юрий Вернидуб прокомментировал ситуацию в сборной Украины.

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, которому вскоре предстоит дуэль с "Шахтером" в Лиге чемпионов, прокомментировал первый конфликт в сборной Украины между и. о. главного тренера Александром Петраковым и полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским.

Комментарий Вернидуба доступен на YouTube-канале SportArena.

По словам Вернидуба, Малиновский должен "опуститься на землю" и перестать думать о том, "какой он классный футболист". Кроме того, тренер "Шерифа" подчеркнул, что Руслан должен работать над собой и доказывать на поле, что он нужен национальной команде. В пример Юрий привел ситуацию с Виталием Буяльским, который будучи одним из лучших игроков чемпионата Украины, не получал вызов в сборную по решению Андрея Шевченко. "Шева" рассказывал, что Буяльский попросту не вписывается в игровую схему "Желто-синих".

"Это в первую очередь Малиновского проблема. Пусть опустится он на землю грешную и думает не о себе, и том, что какой он футболист классный, а думает о команде и о сборной Украины", — считает Вернидуб.

"Телеграф" напоминает, что Петраков после матча с Францией (1:1) заявил, что Малиновский на него обиделся из-за непопадания в стартовый состав.

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