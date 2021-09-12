"Шериф" — "Шахтар": де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" почне свій шлях в ЛЧ в Тирасполі.

У середу, 15 вересня, донецький "Шахтар" проведе гру 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2021/22 проти "Шерифа". У прямому ефірі в Україні гру покаже ОТТ-сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гру "Гірників" з "Шерифом", яка почнеться о 19:45 за київським часом, покаже megogo. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. У нас на сайті оперативно будуть доступні відео кращих моментів гри.

"Шахтар" і "Шериф" для потрапляння в груповий етап подолали кваліфікаційні раунди ЛЧ. Донеччани пройшли бельгійський "Генк" і "Монако", а чемпіон Молдавії і зовсім подолав чотири кваліфікаційні раунди. Обидві команди виступають в квартеті D разом з "Реалом" і "Інтером". Примітно, що "Гірники" другий рік поспіль грають в групі ЛЧ з мадридцями і міланцями.

Відзначимо, напередодні зустрічі стало відомо що півзахисник "Шахтаря" Манор Соломон пропустить гру через релігійне свято.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" напередодні гри з "Шерифом" здолав "Дніпро-1" завдяки голу-красеню Фернандо.