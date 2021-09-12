Укр

"Шериф" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
ФК Шахтер Новость обновлена 12 сентября 2021, 16:51
ФК Шахтер

"Шахтер" начнет свой путь в ЛЧ в Тирасполе.

В среду, 15 сентября, донецкий "Шахтер" проведет игру 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22 против "Шерифа". В прямом эфире в Украине игру покажет ОТТ-сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игру "Горняков" с "Шерифом", которая начнется в 19:45 по киевскому времени, покажет megogo. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. У нас на сайте оперативно будут доступны видео лучших моментов игры.

"Шахтер" и "Шериф" для попадания в групповой этап преодолели квалификационные раунды ЛЧ. Дончане прошли бельгийский "Генк" и "Монако", а чемпион Молдавии и вовсе преодолел четыре квалификационных раунда. Обе команды выступают в квартете D вместе с "Реалом" и "Интером". Примечательно, что "Горняки" второй год подряд играют в группе ЛЧ с мадридцами и миланцами.

Отметим, накануне встречи стало известно что полузащитник "Шахтера" Манор Соломон пропустит игру из-за религиозного праздника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" накануне игры с "Шерифом" одолел "Днепр-1" благодаря голу-красавцу Фернандо.

Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец
Киев
Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца: первые подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец
Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца: первые подробности
Дата публикации
Категория
Украина хочет провести Олимпийские игры
Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр: что ответили в МОК
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
Дата публикации
Категория
Олег Верняев
"Сюсюканья не будет": гимнаст Верняев угрожает сменить гражданство
Дата публикации
Категория
Пропагандистский молитвослов УПЦ МП
"Православный талибан": в церквях УПЦ МП продают книги с молитвами "за Россию" — фотофакт