"Гол-конфетка": форвард "Шахтера" забил красивый мяч в ворота "Шерифа" (видео)

Юношеская команда "Шахтера" ударно стартовала в еврокубках.

В среду, 15 сентября, "Шахтер" U-19 перед поединком основной команды в Лиге чемпионов удачно стартовал в Юношеской Лиге УЕФА сезона 2021/22.

Об этом сообщает официальный сайт "Горняков".

В Тирасполе на малой спортивной арене СК "Шериф" юношеская команда дончан камня на камне не оставила от сверстников из "Шерифа". Итоговый счет — 0:5 в пользу украинской команды. Особенно красивым оказался третий гол "Шахтера", который на свой счет записал форвард Даниил Гончарук. На 64-й минуте поединка Даниил принял мяч в близи чужой штрафной, а затем обошел двух защитников и пробил точно в цель.

В сети назвали это взятие ворот голом-конфеткой.

В сети гол Гончарука назвали конфеткой

Видеообзор матча "Шериф" U-19 — "Шахтер" U-19:

Добавим, что во вторник, 14 сентября юношеская команда разгромила "Бенфику" U-19 со счетом 4:0.

Отметим, в среду также свой матч с "Шерифом" проведет и основная команда "Горняков". Встреча 1-го тура группового раунда ЛЧ пройдет в Тирасполе на стадионе "Шериф", начало игры — в 19:45 по киевскому времени. Украинский тренер чемпионов Молдовы Юрий Вернидуб рассказал, что сделает в случае успеха в игре.