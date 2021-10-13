"Шахтар" — "Реал": де і коли дивитися гру Ліги чемпіонів

"Шахтар" чекає серйозне випробування.

Міжнародна пауза в європейському футболі завершилася, і збірники повернулися до своїх клубів. Вже у вівторок, 19 жовтня, "Шахтар", гравці якого днями допомогли національній команді у відборі на ЧС-2022, в рамках матчу 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 приймає "Реал". Зустріч, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом, покаже megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У прямому ефірі поєдинок "Шахтар" — "Реал" буде показаний на платформі megogo (потрібна підписка). "Телеграф" проведе текстову трансляцію зустрічі, в ході якої у нас на сайті будуть оперативно додані відео голів, а після закінчення матчу — кращі моменти поєдинку.

Нагадаємо, "Шахтар" і "Реал" в ЛЧ виступають в групі D, разом з "Шерифом" і "Інтером". "Гірники" в перших турах програли чемпіону Молдавії (0:2), а також зіграли внічию з переможцем Серії А (0:0). Таким чином, підопічні Роберто Де Дзербі займають четверте місце в квартеті.

Турнірне становище команд в групі D Ліги чемпіонів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" опублікував фінансовий звіт за підсумками сезону 2020/21.