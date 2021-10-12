Ціна бразильців: "Шахтар" витрачає на зарплати мільярди

Гранд українського футболу відзвітував про податки, що сплачуються до державної скарбниці

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) витрачає на зарплати футболістам і персоналу понад 2 млрд гривень на рік. Такий висновок можна зробити з річного звіту клубу за підсумками сезону 2020/21, опублікованого 11 жовтня на офіційному сайті "гірників".

Так, судячи з оприлюдненими даними, "Шахтар" сплатив до держбюджету України 364 млн 913 тис. грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Якщо взяти до уваги, що ПДФО в нашій країні становить 18%, то виходить, що клуб офіційно платить 2,027 млрд гривень своїм гравцям, тренерам і персоналу.

"Шахтар" відзвітував про сплачуються податки

Варто відзначити, що при цьому "Шахтар" чимало і заробляє. Згідно з тим же річним звітом, загальний показник доходів гранда українського футболу — 2 млрд 284 млн грн з урахуванням ПДВ. Такі гроші вдалося заробити на продажах та оренді гравців, доходах від УЄФА та ФІФА, а також на комерційній діяльності. Виплати від УЄФА, до слова — найбільша стаття доходів. Йдеться про суму трохи понад 1,6 млрд грн.

Спонсорство і реклама ж принесли "Шахтарю" 462 млн грн.

Відзначимо, що донецький клуб на після 10 зіграних турів займає 2-у сходинку в турнірній таблиці й відстає на 3 очки від київського "Динамо". 3 жовтня у "Шахтаря" була можливість наздогнати опонента в очній зустрічі на НСК "Олімпійський", але команди зіграли внічию — 0:0. "Телеграф" публікував відеоогляд цього поєдинку.