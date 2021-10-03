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"Шахтар" втратив можливість наздогнати "Динамо": відеоогляд матчу

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Динамо" — "Шахтар" Новина оновлена 03 жовтня 2021, 21:49
"Динамо" — "Шахтар"

У чемпіонаті України з футболу лідер не змінився.

У неділю, 3 жовтня, "Динамо", яке нещодавно зазнало нищівної поразки від "Баварії" у Лізі чемпіонів, приймало "Шахтар" в рамках центральної зустрічі 10-го туру чемпіонату України. Гра, що проходила в Києві на НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 0:0.

Зустріч була досить рівною і проходила з перемінним успіхом. Команди створили кілька гострих моментів, але матч завершився "сухою" нічиєю.

Повний відеоогляд зустрічі:

Післяматчеві коментарі і розбір гри від експертів:

Нічия в Києві виявилася на користь "Динамо", адже підопічні Мірчі Луческу (26 очок) продовжують одноосібно очолювати турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи "Шахтар" (23 очки) на три пункти. У наступному турі "Біло-сині" зіграють в гостях зі "Львовом", а "Гірники" проведуть домашній поєдинок з "Зорею". Ігри пройдуть після міжнародної паузи 16 і 15 жовтня відповідно.

Турнірна таблиця УПЛ після 10-го туру
Турнірна таблиця УПЛ після 10-го туру

"Телеграф" нагадує, що "Шахтар" у другому турі Ліги чемпіонів був більш везучим, ніж "Динамо". "Гірники" в Києві зіграли внічию 0:0 з "Інтером".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #УПЛ
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