"Шахтар" дав бій "Інтеру" в Києві (відео)

"Шахтар" і "Інтер" голів не забивали.

У вівторок, 28 вересня, "Шахтар", який днями розгромив "Верес" у першості в Україні, в рамках матчу 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2021/22 приймав міланський "Інтер". Зустріч, що проходила в Києві на НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 0:0.

"Гірники" в першому таймі володіли перевагою, проте більш гостро діяв "Інтер". В середині тайму Ніколо Барелла потряс каркас ворота Андрія Пятова. Донеччани на все це відповіли кількома випадами, які втім дивідендів не принесли. У другому таймі "Шахтар" почав здорово, повністю перегравши гостей. Педріньо дивом на замкнув простріл з правого флангу, а потім гра заспокоїлася. Лише під завісу зустрічі "Інтер" вибухнув, але Пятов блискуче діяв у рамці воріт, принісши своїй команді заслужене очко.

"Шахтар" 0: 0 "Інтер"

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

"Телеграф" нагадує, що в першому турі ЛЧ "Гірники" примудрилися програти "Шерифу" (2:0), а "Нерадзуррі" поступилися "Реалу" (0:1). Відзначимо, чемпіони Молдови та Іспанії зіграють сьогодні, 28 вересня, початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" обіграв "Динамо" в грі за Суперкубок України-2 021.