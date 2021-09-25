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"Верес" дав бій "Шахтарю", але тільки в першому таймі (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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"Шахтар" — "Верес" Новина оновлена 25 вересня 2021, 19:21
"Шахтар" — "Верес"

"Верес" грав на рівних з "Шахтарем" тільки 45 хвилин.

У суботу, 25 вересня, "Шахтар", який днями завоював Суперкубок України-2021, приймав "Верес" в рамках матчу 9-го туру чемпіонату України сезону 2021/22. Зустріч пройшла в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 4:1 на користь донеччан.

У першому таймі команди обмінялися голами. На автогол Романа Мірошника "Верес" відповів красивим взяттям воріт у виконанні Геннадія Пасіча, який пошив у дурні оборону донеччан. У другому таймі картина гри змінилася, і "Гірники" просто знищили "Верес". За "Шахтар" голами відзначилися Тете, Марлос і Ласіна Траоре.

Ця перемога дозволила донеччанам наздогнати за очками лідируюче "Динамо" (22 очки) в турнірній таблиці УПЛ, правда, у киян є ще гра в запасі. "Верес" (11 очок) — восьмий. У наступному турі "Гірники" зіграють з "Динамо" (03.10.2021), а "Верес" проведе домашню зустріч з "Олександрією" (03.10.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Динамо" закликали покарати "Шахтар" за поведінку тренерського штабу Роберто Де Дзербі і персоналу команди в грі за Суперкубок-2021. У київському клубі хочуть побачити послідовні дії від УАФ.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #УПЛ #ФК Верес
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