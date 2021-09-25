"Верес" дал бой "Шахтеру", но только в первом тайме (видео)

"Верес" играл на равных с "Шахтером" только 45 минут.

В субботу, 25 сентября, "Шахтер", который на днях завоевал Суперкубок Украины-2021, принимал "Верес" в рамках матча 9-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22. Встреча прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 4:1 в пользу дончан.

В первом тайме команды обменялись голами. На автогол Романа Мирошника "Верес" ответил красивым взятием ворот в исполнении Геннадия Пасича, который оставил в дураках оборону дончан. Во втором тайме картина игры изменилась, и "Горняки" попросту уничтожили "Верес". За "Шахтер" голами отметились Тете, Марлос и Ласина Траоре.

Эта победа позволила дончанам догнать по очкам лидирующее "Динамо" (22 очка) в турнирной таблице УПЛ, правда, у киевлян есть еще 1 игра в запасе. "Верес" (11 очков) — восьмой. В следующем туре "Горняки" сыграют с "Динамо" (03.10.2021), а "Верес" проведет домашнюю встречу с "Александрией" (03.10.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Динамо" призвали наказать "Шахтер" за поведение тренерского штаба Роберто Де Дзерби и персонала команды в игре за Суперкубок-2021. В киевском клубе хотят увидеть последовательные действия от УАФ.