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Луческу крупно проиграл "Шахтеру": видеообзор матча за Суперкубок Украины-2021

Автор
Михаил Корнилов
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Ласина Траоре празднует гол Новость обновлена 22 сентября 2021, 23:43
Ласина Траоре празднует гол

"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины-2021.

В среду, 22 сентября, "Шахтер" и "Динамо" перед матчем 10-го тура чемпионата Украины провели поединок за Суперкубок Украины-2021. Встреча, которая состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 3:0 в пользу донецкой команды.

Страсти в игре началась с первых секунд. Уже в начале поединка Исмаили грубо сыграл против Супряги, попутно разбив голову своему коллеге по обороне Матвиенко. Николаю перебинтовали голову, но кровь еще долго не могли остановить. "Горняки" выдержали стартовое давление киевлян (Супряга попал в штангу, а с ударом Буяльского справился Пятов) и на 30-й минуте вышли вперед. Додо исполнил навес справа, а после отскока Ласина Траоре головой переправил мяч в ворота столичной команды — офсайдная ловушка не сработала из-за Миколенко.

Второй тайм начался с атак "Горняков": Степаненко пальнул издали в штангу. А на 54-й минуте разящая контратака "Горняков" завершилась голом все того же Траоре. Педриньо отправил в отрыв Исмаили, бразилец прострелил с левого фланга, а нападающий "Шахтера" вколотил круглого в сетку ворот. Спустя 7 минут Алан Патрик идеальным ударом со средней дистанции добил киевлян. "Бело-синие" пытались забить гол престижа, но не не смогли.

"Шахтер" 3:0 "Динамо"

Голы: Траоре 30ʼ, 54ʼ, Алан Патрик 61ʼ

Полный видеообзор матча:

Таким образом, "Горняки" выиграли 9-й Суперкубок Украины и сравнялись по этому показателю с киевлянами. Примечательно, что последние три трофея выигрывали "динамовцы".

"Телеграф" напоминает, что перед игрой за Суперкубок-2021 "Динамо" в первенстве Украины со скандалом обыграло "Александрию", а "Шахтер" уничтожил "Мариуполь". В турнирной таблице УПЛ лидируют "Бело-синие" (22 очка), "Горняки" — вторые и отстают от действующих чемпионов страны на три очка.

Напомним, в Лиге чемпионов киевляне в 1-м туре сыграли вничью с "Бенфикой", а дончане опозорились, проиграв на выезде "Шерифу".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #Суперкубок Украины
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