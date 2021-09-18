Драка фанатов, Луческу сорвался на арбитра: "Динамо" обыграло "Александрию" благодаря VAR (видео)

"Динамо" дожало "Александрию".

В субботу, 18 сентября, киевское "Динамо", которое на днях дало бой "Бенфике" в Лиге чемпионов, в рамках матча 8-го тура чемпионата Украины по футболу принимало "Александрию". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

"Динамо" владело тотальным преимуществом в игре, однако реализовало его в гол только под занавес встречи. На 96-й минуте рефери Игорь Пасхал назначил пенальти за фол на Денисе Гармаше. Реализовал приговор Виктор Цыганков. В итоге чемпионы Украины взяли три очка и продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ. Отметим, на 13-й дополнительной минуте футболист гостей Игорь Кирюханцев боднул Артема Шабанова и схлопотал удаление.

В ходе игры было жарко на трибунах, где вспыхнула массовая драка фанатов. Разнимать зачинщиков пришлось полиции.

Кроме того, Луческу в одном из эпизодов встречи вспыхнул и наорал на рефери.

Видеообзор матча "Динамо" — "Александрия":

Отметим, сегодня "Днепр-1" минимально одолел "Верес" (1:0).

Также в субботу "Шахтер" разгромил "Мариуполь", а "Колос" в гостях оказался сильнее "Ингульца" (0:2).

"Телеграф" напоминает, что 22 сентября киевлян ждет важнейший матч против "Шахтера". На кону будет стоять Суперкубок Украины-2021. Этот поединок будет показан по ТВ и даже будет транслироваться за рубежом. К слову, букмекеры не сумели определить фаворита матча.