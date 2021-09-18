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Украинские нападающие "Шахтера" на глазах Петракова уничтожили "Мариуполь" (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Михаил Мудрик забил первый гол в УПЛ Новость обновлена 18 сентября 2021, 19:30
Михаил Мудрик забил первый гол в УПЛ

"Шахтер" камня на камне не оставил от "Мариуполя".

В субботу, 18 сентября, "Шахтер", который на днях неудачно стартовал в Лиге чемпионов, в рамках выездного матча 8-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 играл против "Мариуполя". Встреча состоялась в Ковалевке на стадионе "Колос" и завершилась со счетом 0:5 в пользу дончан.

"Горняки" без проблем разгромили приазовцев, сыграв с ними в экспериментальном составе. За дончан голами отметились Даниил Сикан, Михаил Мудрик, Тете, а дублем выстрелил Георгий Судаков.

Видеообзор матча "Мариуполь" — "Шахтер":

Таким образом, "Шахтер" (19 очков, 2-е место) догнал по очкам "Динамо" в турнирной таблице УПЛ, хотя у киевлян есть игра в запасе, "Мариуполь" (4 очка) — 15-й.

К слову, за игрой украинцев наблюдал и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который не взял в сборную Украины Руслана Малиновского на октябрьские поединки отбора на ЧМ-2022. Наставник "Желто-синих" явно может быть доволен поединком, ведь почти все голы "Горняков" во встрече с "Мариуполем" провели украинские футболисты.

"Телеграф" напоминает, что "Шахтеру" в ближайшую среду, 22 сентября, предстоит сыграть с "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. Следить за этой игрой можно будет по ТВ, а букмекеры уже озвучили прогноз на встречу.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #УПЛ #ФК Мариуполь
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