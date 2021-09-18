"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины-2021

"Динамо" и "Шахтер" разыграют первый трофей в сезоне.

В среду, 22 сентября, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", который провалил старт в Лиге чемпионов, проведут матч за Суперкубок Украины-2021. В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "Футбол 1".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Шахтер" — "Динамо" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи — в 21:00 по местному времени. В прямом эфире игру покажет ТК "Футбол 1", а в сети официальная трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, — прим. ред.). За ходом поединка также можно следить на сайте "Телеграф", где оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов матча.

Кроме того, игра "Шахтера" — "Динамо" будет показана за рубежом по системе PPV. встречу легально можно посмотреть в США, Канаде, Великобритании и Польше, а стоимость трансляции составит 5 долларов.

Дончане вот уже три года подряд проигрывают дуэль "Бело-синим" в Суперкубке Украины. В прошлом сезоне столичная команда обыграла "Горняков" со счетом 3:1. Кроме того, "Шахтер" неприятно удивил своих болельщиков, неудачно сыграв в гостевом поединке ЛЧ против "Шерифа" (2:0). "Динамо", в свою очередь, сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0) и выглядело совсем небезнадежно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший футболист "Шахтера" выругался в прямом эфире, комментируя матч "Горняков" в Тирасполе.