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Українські нападники "Шахтаря" на очах Петракова знищили "Маріуполь" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Михайло Мудрик забив перший гол в УПЛ Новина оновлена 18 вересня 2021, 19:09
Михайло Мудрик забив перший гол в УПЛ

"Шахтар" каменя на камені не залишив від "Маріуполя".

У суботу, 18 вересня, "Шахтар", який днями невдало стартував у Лізі чемпіонів, в рамках виїзного матчу 8-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 грав проти "Маріуполя". Зустріч відбулася в Ковалівці на стадіоні "Колос" і завершилася з рахунком 0:5 на користь донеччан.

"Гірники" без проблем розгромили приазовців, зігравши з ними в експериментальному складі. За донеччан голами відзначилися Данило Сікан, Михайло Мудрик, Тете, а дублем вистрілив Георгій Судаков.

Відеоогляд матчу "Маріуполь" — "Шахтар":

Таким чином, "Шахтар" (19 очок, 2-е місце) наздогнав за баллами "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ, хоча у киян є гра в запасі, "Маріуполь" (4 очки) — 15-й.

До слова, за грою українців спостерігав і. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков, який не взяв до збірної України Руслана Маліновського на жовтневі поєдинки відбору на ЧС-2022. Наставник "Жовто-синіх" явно може бути задоволений поєдинком, адже майже всі голи "Гірників" у зустрічі з "Маріуполем" провели українські футболісти.

"Телеграф" нагадує, що "Шахтарю" в найближчу середу, 22 вересня, належить зіграти з "Динамо" в матчі за Суперкубок України. Стежити за цією грою можна буде по ТВ, а букмекери вже озвучили прогноз на зустріч.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #УПЛ #ФК Маріуполь
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