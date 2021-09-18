"Шахтар" — "Динамо": букмекери не зуміли визначити фаворита матчу за Суперкубок України-2021

Букмекери зробили прогноз на перше українське "Ель Класіко" в сезоні.

Букмекери оцінили шанси "Динамо", яке непогано показало себе на старті Ліги чемпіонів, і "Шахтаря" напередодні їхньої зустрічі в Суперкубку України-2021. Примітно, що шанси команд виявилися рівними.

Про це повідомляє букмекерська контора Парі-Матч.

На думку фахівців, шанси клубів на титул рівні. На успіх обох команд в основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,60. Нічия менш імовірна — 3,50. Аналітики вважають, що гра ймовірніше за все завершиться в основний час з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,80).

Прогноз букмекерів на матч за Суперкубок України (дані за 18 вересня):

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 2,60 — нічия 3,50 — перемога "Динамо" 2,60)

Додамо, що кияни на старті групового етапу Ліги чемпіонів зуміли вдома дати бій "Бенфіці" (0:0), а "Шахтар" в Тирасполі примудрився програти "Шерифу" з рахунком 2:0.

Матч за Суперкубок України відбудеться 22 вересня в Києві на НСК "Олімпійський". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися трансляцію цієї гри в Україні і за кордоном.