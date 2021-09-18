"Шахтар" — "Динамо": де і коли дивитися матч за Суперкубок України-2021

"Динамо" і "Шахтар" розіграють перший трофей в сезоні.

У середу, 22 вересня, київське "Динамо" і донецький "Шахтар", який провалив старт в Лізі чемпіонів, проведуть матч за Суперкубок України-2021. У прямому ефірі в Україні поєдинок покаже телеканал "Футбол 1".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Шахтар" — "Динамо" пройде в Києві на НСК "Олімпійський", початок зустрічі — о 21:00 за місцевим часом. У прямому ефірі гру покаже ТК "Футбол 1", а в мережі офіційна трансляція зустрічі буде доступна на сервісі oll.tv (потрібна підписка, — прим. ред.). За ходом поєдинку також можна стежити на сайті "Телеграф", де оперативно будуть доступні відео голів та кращих моментів матчу.

Крім того, гра "Шахтаря" — "Динамо" буде показана за кордоном за системою PPV. зустріч легально можна подивитися в США, Канаді, Великобританії та Польщі, а вартість трансляції складе 5 доларів.

Донеччани ось уже три роки поспіль програють дуель "Біло-синім" у Суперкубку України. У минулому сезоні столична команда обіграла "Гірників" з рахунком 3:1. Крім того, "Шахтар" неприємно здивував своїх уболівальників, невдало зігравши у гостьовому поєдинку ЛЧ проти "Шерифа" (2:0). "Динамо", в свою чергу, зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0) і виглядало зовсім небезнадійно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній футболіст "Шахтаря" вилаявся в прямому ефірі, коментуючи матч "Гірників" в Тирасполі.