Рус

"Шахтар" — "Динамо": де і коли дивитися матч за Суперкубок України-2021

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
101
"Шахтар" — "Динамо" Новина оновлена 18 вересня 2021, 10:32
"Шахтар" — "Динамо"

"Динамо" і "Шахтар" розіграють перший трофей в сезоні.

У середу, 22 вересня, київське "Динамо" і донецький "Шахтар", який провалив старт в Лізі чемпіонів, проведуть матч за Суперкубок України-2021. У прямому ефірі в Україні поєдинок покаже телеканал "Футбол 1".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Шахтар" — "Динамо" пройде в Києві на НСК "Олімпійський", початок зустрічі — о 21:00 за місцевим часом. У прямому ефірі гру покаже ТК "Футбол 1", а в мережі офіційна трансляція зустрічі буде доступна на сервісі oll.tv (потрібна підписка, — прим. ред.). За ходом поєдинку також можна стежити на сайті "Телеграф", де оперативно будуть доступні відео голів та кращих моментів матчу.

Крім того, гра "Шахтаря" — "Динамо" буде показана за кордоном за системою PPV. зустріч легально можна подивитися в США, Канаді, Великобританії та Польщі, а вартість трансляції складе 5 доларів.

Донеччани ось уже три роки поспіль програють дуель "Біло-синім" у Суперкубку України. У минулому сезоні столична команда обіграла "Гірників" з рахунком 3:1. Крім того, "Шахтар" неприємно здивував своїх уболівальників, невдало зігравши у гостьовому поєдинку ЛЧ проти "Шерифа" (2:0). "Динамо", в свою чергу, зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0) і виглядало зовсім небезнадійно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній футболіст "Шахтаря" вилаявся в прямому ефірі, коментуючи матч "Гірників" в Тирасполі.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #Суперкубок України
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Політика
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Категорія
Всього за час пандемії захворіли 2 344 398 осіб.
Госпіталізацій стало більше, одужань менше — статистика COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
Обмін репліками стався 17 вересня
Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку
Дата публікації
Категорія
Володар двох фантиків голосує на російських виборах
Тріумф ідіотизму — Пушилін засвітив своє російське громадянство, а "паспорт ДНР" прирівняв до фантика
Дата публікації
Категорія
Українців чекають проблеми з субсидіями у 2022 році
Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році