"Це кошмар, бл*ть": екс-футболіст "Шахтаря" вилаявся в прямому ефірі матчу з "Шерифом" (відео)

"Шахтар" невдачею в Тирасполі засмутив багатьох уболівальників.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Ігор Леонов не стримав емоцій після другого пропущеного м’яча "Гірниками" у грі Ліги чемпіонів з "Шерифом" (2:0).

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі FAN TALK.

Відзначимо, телеканали "Футбол 1/2/3" не мають права на показ матчів ЛЧ, а тому трансляція гри на ТК "Футбол 1" велася в альтернативному форматі FAN TALK, де гості студії разом з ведучими обговорюють перипетії гри в режимі онлайн.

"Та ну це кошмар, бл*ть. А бачите з флангу, бл*ть, передача і ніхто не це. Два рази з флангу, два рази, бл*ть, це. Що це, бл*ть? Ну так не можна, бл*ть, тримати гравця. Дивіться, ні Коля (Матвієнко), ні цей. Між двох, хто повинен підскакувати? Бачите, передача, воротаря тут звинувачувати не можна. Два рази з флангу. Так, це робочий гол ", — не стримався Леонов після другого гола "Шерифа".

Відеоогляд матчу "Шериф" — "Шахтар":

Відзначимо, Леонов грав за "Гірників" в 1988—1991 роках, а також з 1993 по 2000 рік. Після закінчення кар’єри футболіста Ігор став тренером. На цьому поприщі він встиг попрацювати в "Шахтарі-3", "Іллічівці", "Маріуполі" і київському "Арсеналі".

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