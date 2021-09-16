Гольове божевілля в Манчестері і фіаско "Шахтаря": результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 15 вересня

Завершився 1-й тур Ліги чемпіонів.

У середу, 15 вересня, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 були зіграні заключні матчі першого туру, зокрема, "Шахтар" на виїзді примудрився програти "Шерифу" з рахунком 0:2.

Крім того, в Манчестері місцевий "Сіті" і "РБ Лейпциг" забили 9 голів на двох. У Мілані "Інтер" на останніх хвилинах програв "Реалу", а "Ліверпуль" вдома виявився сильнішим за "Мілан". Українець Едуард Соболь зробив асист у грі з ПСЖ, а форвард "Аякса" Себастьєн Аллі оформив покер в дебютній грі за "Аякс".

Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів за 15 вересня:

"Бешикташ" — "Боруссія" Д 1:2

"Шериф" — "Шахтар" Донецьк 2:0

"Атлетіко" — "Порто" 0:0

"Брюгге" — ПСЖ 1:1

"Інтер" — "Реал" Мадрид 0:1

"Ліверпуль" — "Мілан" 3:2

"Манчестер Сіті" — "РБ Лейпциг" 6:3

"Спортінг" — "Аякс" 1:5

Раніше "Телеграф" повідомляв, що київське "Динамо" стартувало в Лізі чемпіонів з нічиєї. У столиці України "Біло-сині" були близькі до перемоги над португальською "Бенфікою", проте гра все-таки завершилася внічию з рахунком 0:0. З результатами і відеооглядами решти матчів ЛЧ за 14 вересня можна ознайомитися у нас на сайті.

Відзначимо 16 вересня луганська "Зоря" стартує в Лізі конференцій. За ходом цієї зустрічі можна буде стежить онлайн, а букмекери вже назвали фаворита гри.