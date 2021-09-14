"Буде-Глімт" — "Зоря": букмекери не вірять в український клуб в матчі Ліги конференцій

"Зоря" починає свій шлях у Лізі конференцій в якості аутсайдера.

Луганська " Зоря " — аутсайдер стартової зустрічі на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку аналітиків, підопічні Віктора Скрипника є андердогами в гостьовій грі з "Буде-Глімтом". На успіх української команди можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,50. У той же час перемога господарів і нічия оцінюються в 1,77 і 3,75 відповідно. При цьому фахівці Парі-Матч вважають, що зустріч найімовірніше завершиться внічию з рахунком 1:1 (коефіцієнт 7,30).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Буде-Глімт" — "Зоря" (дані за 14 вересня):

Парі-Матч: (перемога "Буді-Глімта" 1,77 — нічия 3,75 — перемога "Зорі" 4,50)

"Зоря" підходить до гри в поганому настрої, адже луганчани примудрилися втратити очки в поєдинку зі львівським "Рухом" (1:1). "Буде-Глімт", який в минулому сезоні переміг у першості Норвегії, в новій кампанії йде на другій позиції. В останньому матчі команда з міста Буде зіграла внічию з ФК "Одд" (1:1).

Нагадаємо, "Зоря" і "Буде-Глімт" виступають в ЛК в квартеті С разом з "Ромою" і ЦСКА (Софія).

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру "Буде-Глімт" — "Зоря" в прямому ефірі в Україні.