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Колишній хлопець Влади Седан допоміг "Руху" створити сенсацію в чемпіонаті України (відео)

Автор
М. Корнілов
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Андрій Борячук святкує гол у ворота "Зорі" Новина оновлена 11 вересня 2021, 16:32
Андрій Борячук святкує гол у ворота "Зорі"

Андрій Борячук став героєм матчу "Рух" — "Зоря".

У суботу, 11 вересня, програму матчів 7-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 відкривала гра у Львові між місцевим "Рухом" і луганською "Зорею". Зустріч, яка відбулася на "Арені Львів", завершилася з рахунком 1:1.

Львівська команда сенсаційна відібрала очки у луганчан. Більш того, "Рух" мав всі шанси перемогти. Після голу Андрія Борячука на 37-й хвилині львів’яни несподівано вийшли вперед. Борячук, який в минулому зустрічався з Владою Седан (зараз журналістка перебуває у шлюбі з футболістом збірної України Олександром Зінченком, пара виховує первістка, — прим. ред.), вдало підхопив м’яч поблизу чужого штрафного і потужним ударом вколотив круглого в ворота гостей. "Зоря" на правах фаворита створила безліч моментів, але забити підопічні Віктора Скрипника зуміли лише під завісу поєдинку. На 74-й хвилині іранський нападник Аллахьяр Сайядманеш реалізував вихід один на один.

Відеоогляд матчу "Рух" — "Зоря":

Ця нічия підняла "Зорю" (11 очок) на 6-е місце в турнірній таблиці УПЛ, "Рух" (8 очок) — 8-й.

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