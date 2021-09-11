Колишній хлопець Влади Седан допоміг "Руху" створити сенсацію в чемпіонаті України (відео)
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Андрій Борячук став героєм матчу "Рух" — "Зоря".
У суботу, 11 вересня, програму матчів 7-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 відкривала гра у Львові між місцевим "Рухом" і луганською "Зорею". Зустріч, яка відбулася на "Арені Львів", завершилася з рахунком 1:1.
Львівська команда сенсаційна відібрала очки у луганчан. Більш того, "Рух" мав всі шанси перемогти. Після голу Андрія Борячука на 37-й хвилині львів’яни несподівано вийшли вперед. Борячук, який в минулому зустрічався з Владою Седан (зараз журналістка перебуває у шлюбі з футболістом збірної України Олександром Зінченком, пара виховує первістка, — прим. ред.), вдало підхопив м’яч поблизу чужого штрафного і потужним ударом вколотив круглого в ворота гостей. "Зоря" на правах фаворита створила безліч моментів, але забити підопічні Віктора Скрипника зуміли лише під завісу поєдинку. На 74-й хвилині іранський нападник Аллахьяр Сайядманеш реалізував вихід один на один.
Відеоогляд матчу "Рух" — "Зоря":
Ця нічия підняла "Зорю" (11 очок) на 6-е місце в турнірній таблиці УПЛ, "Рух" (8 очок) — 8-й.
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