Дружина Маліновського відреагувала на конфлікт чоловіка з Петраковим

Роксана Маліновська відреагувала на конфлікт чоловіка з тренером збірної.

Дружина футболіста "Аталанти" і збірної України Руслана Маліновського Роксана прокоментувала конфліктну ситуацію, яка виникла у її чоловіка з і. о. головного тренера національної команди Олександром Петраковим.

Своїми думками з цього приводу дружина півзахисника поділилася в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

За словами Роксани, у Руслана ніколи не було конфліктів ні з тренерами, ні з партнерами по команді, а ситуацію, що виникла в збірній роздмухують журналісти, зокрема, Малиновська здивувалася жорсткому коментарю українського тренера Юрія Вернидуба з приводу "конфлікту".

Роксана Маліновська про конфлікт чоловіка з Олександром Петраковим

"Телеграф" нагадує, що після матчу відбору на ЧС-2022 з Францією (1:1) наставник збірної України публічно заявив, що Маліновський образився на нього в зв’язку з малою кількістю ігрових хвилин на полі. Головний тренер "Шерифа" українець Юрій Вернидуб вважає, що в цій ситуації винен сам Руслан, який замість того, щоб ображатися, повинен "гризти землю" і доводити своє місце в збірній на полі. Наступний матч збірна України проведе в жовтні проти фінів (09.10.2021).