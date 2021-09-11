Укр

Жена Малиновского отреагировала на конфликт мужа с Петраковым

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Роксана Малиновская опровергла конфликт мужа с тренером Александром Петраковым Новость обновлена 11 сентября 2021, 14:50
Роксана Малиновская опровергла конфликт мужа с тренером Александром Петраковым

Роксана Малиновская отреагировала на конфликт мужа с Александром Петраковым.

Жена футболиста "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана прокомментировала конфликтную ситуацию, которая возникла у его мужа с и. о. главного тренера национальной команды Александром Петраковым.

Своими мыслями по этому поводу супруга полузащитника поделилась в сторис на своей страничке в Instagram.

По словам Роксаны, у Руслана никогда не было конфликтов ни с тренерами, ни с партнерами по команде, в возникшую ситуацию в сборной раздувают журналисты, в частности, Малиновская удивилась жесткому комментарию украинского тренера Юрия Вернидуба по поводу "конфликта".

Роксана Малиновская о конфликте мужа с Александром Петраковым
Роксана Малиновская о конфликте мужа с Александром Петраковым

"Телеграф" напоминает, что после матча отбора на ЧМ-2022 с Францией (1:1) наставник сборной Украины публично заявил, что Малиновский обиделся на него в связи с малым количеством игровых минут на поле. Главный тренер "Шерифа" украинец Юрий Вернидуб считает, что в этой ситуации виноват сам Руслан, который вместо того, чтобы обижаться, должен "грызть землю" и доказывать свое место в сборной на поле. Следующий матч сборная Украины проведет в октябре против финнов (09.10.2021).

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