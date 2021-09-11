Бывший парень Влады Седан помог "Руху" сотворить сенсацию в чемпионате Украины (видео)

Андрей Борячук стал героем матча "Рух" — "Заря".

В субботу, 11 сентября, программу матчей 7-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 открывала игра во Львове между местным "Рухом" и луганской "Зарей". Встреча, которая состоялась на "Арене Львов", завершилась со счетом 1:1.

Львовская команда сенсационна отобрала очки у луганчан. Более того, "Рух" имел все шансы победить. После гола Андрея Борячука на 37-й минуте львовяне неожиданно вышли вперед. Борячук, который в прошлом встречался с Владой Седан (сейчас журналистка состоит в браке с футболистом сборной Украины Александром Зинченко, пара воспитывает первенца, — прим. ред.), удачно подхватил мяч вблизи чужой штрафной и мощным ударом вколотил круглого в ворота гостей. "Заря" на правах фаворита создала уйму моментов, но забить подопечные Виктора Скрипника сумели лишь под занавес поединка. На 74-й минуте иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш реализовал выход один на один.

Видеообзор матча "Рух" — "Заря":

Эта ничья подняла "Зарю" (11 очков) на 6-е место в турнирной таблице УПЛ, "Рух" (8 очков) — 8-й.

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