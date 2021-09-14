Укр

"Буде-Глимт" - "Заря": букмекеры не верят в украинский клуб в матче Лиги конференций

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Буде-Глимт" - "Заря" Новость обновлена 14 сентября 2021, 17:05
"Буде-Глимт" - "Заря"

"Заря" начинает свой путь в Лиге конференций в качестве андердога.

Луганская "Заря" — аутсайдер стартовой встречи на групповом этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению аналитиков, подопечные Виктора Скрипника являются аутсайдерами в гостевой игре с "Буде-Глимтом". На успех украинской команды можно сделать ставку с коэффициентом 4,50. В то же время победа хозяев и ничья оцениваются в 1,77 и 3,75 соответственно. При этом специалисты Пари-Матч считают, что встреча вероятнее всего завершится вничью со счетом 1:1 (коэффициент 7,30).

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Буде-Глимт" — "Заря" (данные за 14 сентября):

  • Пари-Матч: (победа "Буде-Глимта" 1,77 — ничья 3,75 — победа "Зари" 4,50)

"Заря" подходит к игре в плохом настроении, ведь луганчане умудрились потерять очки в поединке со львовским "Рухом" (1:1). "Буде-Глимт", который в прошлом сезоне победил в первенстве Норвегии, в новой кампании идет на второй позиции. В последнем матче команда из города Буде сыграла вничью с ФК "Одд" (1:1).

Напомним, "Заря" и "Буде-Глимт" выступают в ЛК в квартете С вместе с "Ромой" и ЦСКА (София).

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру "Буде-Глимт" — "Заря" в прямом эфире в Украине.

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