"Буде-Глимт" - "Заря": где и когда смотреть матч Лиги конференций

"Заря" начнет путь в Лиге конференций в Норвегии.

В четверг, 16 сентября, "Заря" гостевым поединком против норвежского футбольного клуба "Буде-Глимт" стартует на групповом этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22. В прямом эфире в Украине игру луганчан покажет megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В прямом эфире в Украине матч "Буде-Глимт" — "Заря" будет показан на ОТТ-сервисе megogo (требуется подписка, — прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн игры. Кроме того, у нас на сайте по окончании встречи будут доступны видео голов и лучшие моменты поединка. Поединок пройдет в норвежском городе Буде, начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Луганский коллектив, который провалил старт сезона на внутренней арене и не сумел отобрать в группу Лиги Европы, начнет свой путь против чемпионов Норвегии 2020/21. Луганчане умудрились сыграть вничью с "Рухом" в последнем матче, а теперь для реабилитации перед болельщиками подопечные Виктора Скрипника наверняка попытаются добыть победу в стартовом поединке. Отметим, на данный момент "Буде-Глимт" идет вторым в турнирной таблице первенства Норвегии.