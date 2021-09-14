"Буде-Глімт" — "Зоря": де і коли дивитися матч Ліги конференцій

"Зоря" почне шлях у Лізі конференцій в Норвегії.

У четвер, 16 вересня, "Зоря" гостьовим поєдинком проти норвезького футбольного клубу "Буде-Глімт" стартує на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22. У прямому ефірі в Україні гру луганчан покаже megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У прямому ефірі в Україні матч "Буде-Глімт" — "Зоря" буде показаний на ОТТ-сервісі megogo (потрібна підписка, — прим. ред.). "Телеграф" проведе текстовий онлайн гри. Крім того, у нас на сайті після закінчення зустрічі будуть доступні відео голів та кращі моменти поєдинку. Матч пройде в норвезькому місті Буде, початок гри — о 22:00 за київським часом.

Луганський колектив, який провалив старт сезону на внутрішній арені і не зміг відібратися в групу Ліги Європи, почне свій шлях в ЛК проти чемпіонів Норвегії 2020/21. Луганчани примудрилися зіграти внічию з "Рухом" в останньому матчі, а тепер для реабілітації перед уболівальниками підопічні Віктора Скрипника, напевно, спробують здобути перемогу в стартовому поєдинку. Відзначимо, на даний момент "Буде-Глімт" йде другим у турнірній таблиці першості Норвегії. "Зоря" — 7-а в чемпіонаті України.