Рус

"Динамо" стартувало в Лізі чемпіонів з нічиєї: відеоогляд матчу з "Бенфікою"

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
86
"Динамо" — "Бенфіка" Новина оновлена 15 вересня 2021, 00:29
"Динамо" — "Бенфіка"

"Динамо" і "Бенфіка" зіграли внічию.

У вівторок, 14 вересня, "Динамо" в рамках матчу 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 приймало португальську "Бенфіку", за яку виступає форвард збірної України Роман Яремчук. Зустріч відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 0:0.

Кияни за весь перший тайм створили лише один небезпечний момент біля воріт гостей — штрафний удар у виконанні Миколи Шапаренко. Португальці, в свою чергу, більше атакували і більше били, проте в воротах киян блискуче діяв Денис Бойко. У другому таймі картина гри не змінилася і команди звели гру до "сухої" нічиєї. Правда, в компенсований час кияни провели дві неймовірні атаки: Шапаренко спочатку попав в каркас воріт, а через хвилину Микола забив гол, який був скасований через офсайд у Гармаша.

"Динамо" 0: 0 "Бенфіка"

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" і "Бенфіка" виступають в ЛЧ в квартеті Е разом з "Баварією" і "Барселоною". У другому турі єврокубка "Біло-сині" зіграють на виїзді з "Баварією", а "Орли" проведуть домашній поєдинок з "Барселоною". Обидві гри відбудуться 29 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" перед "Бенфікою" розправився над "Металістом-1925" в чемпіонаті України.

Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Гроші
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Категорія
Українці
Влада вирішила перерахувати українців: як це буде і що потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Руслана та Валерій Харчишин
Топ-артисти посварилися через гроші: що не так зі сплатою роялті в Україні
Дата публікації
Категорія
Сертифікат вакцинації
В Україні зроблять "жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації: хто їх отримає і як ними користуватися