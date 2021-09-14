"Динамо" стартувало в Лізі чемпіонів з нічиєї: відеоогляд матчу з "Бенфікою"

"Динамо" і "Бенфіка" зіграли внічию.

У вівторок, 14 вересня, "Динамо" в рамках матчу 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 приймало португальську "Бенфіку", за яку виступає форвард збірної України Роман Яремчук. Зустріч відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 0:0.

Кияни за весь перший тайм створили лише один небезпечний момент біля воріт гостей — штрафний удар у виконанні Миколи Шапаренко. Португальці, в свою чергу, більше атакували і більше били, проте в воротах киян блискуче діяв Денис Бойко. У другому таймі картина гри не змінилася і команди звели гру до "сухої" нічиєї. Правда, в компенсований час кияни провели дві неймовірні атаки: Шапаренко спочатку попав в каркас воріт, а через хвилину Микола забив гол, який був скасований через офсайд у Гармаша.

"Динамо" 0: 0 "Бенфіка"

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" і "Бенфіка" виступають в ЛЧ в квартеті Е разом з "Баварією" і "Барселоною". У другому турі єврокубка "Біло-сині" зіграють на виїзді з "Баварією", а "Орли" проведуть домашній поєдинок з "Барселоною". Обидві гри відбудуться 29 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" перед "Бенфікою" розправився над "Металістом-1925" в чемпіонаті України.