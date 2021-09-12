Вистачило 5 хвилин: Яремчук перед "Динамо" забив гол за "Бенфіку" (відео)

Роман Яремчук не втомлюється забивати голи.

Нападаючий збірної України і португальської "Бенфіки" Роман Яремчук забив гол в чемпіонаті Португалії в ворота "Санта Клари" перед стартом команди в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

Примітно, що для цього українцеві вистачило всього 5 хвилин ігрового часу. Роман з’явився на полі на 63-й хвилині за рахунку 0:4 на користь "Бенфіки". А вже через 5 хвилин 25-річний нападник забив п’ятий гол своєї команди — Яремчук вдало замкнув простріл Алехандро Грімальдо з лівого флангу.

Відео голу Яремчука — в огляді матчу "Санта Клара" — "Бенфіка" (0:5):

Ця перемога дозволила "Бенфіці" (15 очок) зміцнити лідерство в турнірній таблиці португальської першості, "Санта Клара" (4 очки) — 13-а. Роман забив свій другий гол в сезоні. Крім того, на його рахунку і чотири гольові передачі. У наступному матчі "Орли" в рамках першого туру Ліги чемпіонів зіграють з київським "Динамо" (14.09.2021).

Відзначимо, Роман взяв участь у всіх трьох останніх поєдинках збірної України. На рахунку Яремчука один асист у грі з командою Казахстану (2:2), в поєдинках з Францією (1:1) і Чехією (1:1) форвард "мовчав".

Раніше Яремчук розповів про ситуацію з адаптацією в "Бенфіці".