Хватило 5 минут: Яремчук перед "Динамо" забил гол за "Бенфику" (видео)

Роман Яремчук не устает забивать голы.

Нападающий сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук забил гол в чемпионате Португалии в ворота "Санта Клары" перед стартом команды в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Примечательно, что для этого украинцу хватило всего 5 минут игрового времени. Роман появился на поле на 63-й минуте при счете 0:4 в пользу "Бенфики". А уже спустя 5 минут 25-летний нападающий забил пятый гол своей команды — Яремчук удачно замкнул прострел Алехандро Гримальдо с левого фланга.

Видео гола Яремчука — в обзоре матча "Санта Клара" — "Бенфика" (0:5):

Эта победа позволила "Бенфике" (15 очков) упрочить лидерство в турнирной таблице португальского первенства, "Санта Клара" (4 очка) — 13-я. Роман забил свой второй гол в сезоне. Кроме того, на его счету и четыре голевые передачи. В следующем матче "Орлы" в рамках первого тура Лиги чемпионов сыграют с киевским "Динамо" (14.09.2021).

Отметим, Роман принял участие во всех трех последних поединках сборной Украины. На счету Яремчука один ассист в игре с командой Казахстана (2:2), в поединках с Францией (1:1) и Чехией (1:1) форвард голевыми действиями не отличался.

Ранее Яремчук рассказал о ситуации с адаптацией в "Бенфике".