Яремчук рассказал о проблемах в Португалии (видео)

Роман Яремчук живет в отеле.

Нападающий сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук, который забил супергол в ворота сборной Казахстана в недавнем матче, рассказал о своей адаптации в Португалии.

Слова форварда "Желто-синих" приводит Youtube-канал vZbirna.

Роман рассказал, что столкнулся с трудностями в Португалии, ведь пока он не знает языка. Кроме того, футболист до сих пор не нашел жилье в Лиссабоне, а поэтому проживает в отеле. Форвард в ближайшее время начнет изучение португальского. Несмотря на все трудности, в Португалии он ощущает хорошее отношение к себе, а это, по словам Яремчука, самое главное.

"Когда я приезжал в Бельгию (Яремчук перешел в Бенфику с бельгийского "Гента", — прим. ред.), было очень сложно, сейчас также очень сложно", — рассказал футболист.

"Телеграф" напоминает, что Яремчук принял участие в двух последних играх за национальную команду в отборе на ЧМ-2022. В матче с Казахстаном (2:2) нападающий отметился голом, а в игре с Францией (1:1) — голевой передачей.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть в прямом эфире следующий матч сборной Украины.