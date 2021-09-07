Яремчук розповів про проблеми в Португалії (відео)

Роман Яремчук живе в готелі.

Нападаючий збірної України і лісабонської "Бенфіки" Роман Яремчук, який забив супергол у ворота збірної Казахстану в недавньому матчі, розповів про свою адаптацію в Португалії.

Коментар форварда "Жовто-синіх" доступний на Youtube-каналі vZbirna.

Роман розповів, що зіткнувся з труднощами в Португалії, адже поки він не знає мови. Крім того, футболіст досі не знайшов житло в Лісабоні, а тому проживає в готелі. Форвард найближчим часом почне вивчення португальської. Незважаючи на всі труднощі, в цій країні він відчуває добре ставлення до себе, а це, за словами Яремчука, найголовніше.

"Коли я приїжджав до Бельгії (Яремчук перейшов в "Бенфіку" з бельгійського "Генту", — прим. ред.), було дуже складно, зараз також дуже складно", — розповів футболіст.

"Телеграф" нагадує, що Яремчук взяв участь у двох останніх іграх за національну команду у відборі на ЧС-2022. У матчі з Казахстаном (2:2) нападаючий відзначився голом, а в грі з Францією (1:1) — гольовою передачею.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися в прямому ефірі наступний матч збірної України.