Яремчук забив гол-красень на 2-й хвилині матчу з Казахстаном (відео)

Роман Яремчук забив блискучий гол.

Нападник "Бенфіки" і збірної України Роман Яремчук відкрив рахунок в матчі відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.

Вже на другій хвилині поєдинку, який проходить на "Астана Арені" в Нур-Султані, нападник, отримавши м’яч від Караваєва, підробив круглого, а потім потужно по фантастичній траєкторії переправив "снаряд" прямо в кут воріт голкіпера казахів Стаса Покатілова.

Відео голу Яремчука:

Додамо, що Яремчук в літнє трансферне вікно перебрався з бельгійського "Гента" в португальську "Бенфіку". Сума трансферу склала 17 млн євро. У сезоні 2021/22 25-річний Яремчук зіграв 5 матчів, відзначившись одним голом і чотирма ассистами. Гол у ворота Казахстану став для Романа 11-м за збірну України.

Нагадаємо, в європейській кваліфікації на чемпіонат світу збірна України виступає в квартеті D разом з командами Франції, Боснії і Герцеговини, Казахстану та Фінляндії.

Вже 4 вересня нашій команді належить зіграти з чемпіонами світу. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися цю гру, а також розповідав про букмекерських розкладах напередодні поєдинку.