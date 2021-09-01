Яремчук забил гол-красавец на 2-й минуте матча с Казахстаном (видео)

Роман Яремчук забил блестящий гол.

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук открыл счет в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Уже на второй минуте поединка, который проходит на "Астана Арене" в Нур-Султане, нападающий, получив мяч от Караваева, подработал круглого, а затем мощно по фантастической траектории переправил "снаряд" прямо в угол ворот вратаря казахов Стаса Покатилова.

Видео гола Яремчука:

Добавим, что Яремчук в летнее трансферное окно перебрался из бельгийского "Гента" в португальскую "Бенфику". Сумма трансфера составила 17 млн евро. В сезоне 2021/22 25-летний Яремчук сыграл 5 матчей, отметившись одним голом и четырьмя ассистами. Гол в ворота Казахстана стал для Романа 11-м за сборную Украины.

Напомним, в европейской квалификации на чемпионат мира сборная Украины выступает в квартете D вместе с командами Франции, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Финляндии.

Уже 4 сентября нашей команде предстоит сыграть с чемпионами мира. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть эту игру, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне поединка.