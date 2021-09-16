Голевое безумие в Манчестере и фиаско "Шахтера": результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 15 сентября

Завершился 1-й тур Лиги чемпионов.

В среду, 15 сентября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны заключительные матчи первого тура, в частности, "Шахтер" на выезде умудрился проиграть "Шерифу" со счетом 0:2.

Кроме того, в Манчестере местный "Сити" и "РБ Лейпциг" забили 9 голов на двоих. В Милане "Интер" на последних минутах проиграл "Реалу", а "Ливерпуль" дома оказался сильнее "Милана". Украинец Эдуард Соболь сделал ассист в игре с ПСЖ, а форвард "Аякса" Себастьен Алле оформил покер в дебютной игре за "Аякс".

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов за 15 сентября:

"Бешикташ" — "Боруссия" Д 1:2

"Шериф" — "Шахтер" Донецк 2:0

"Атлетико" — "Порто" 0:0

"Брюгге" — ПСЖ 1:1

"Интер" — "Реал" Мадрид 0:1

"Ливерпуль" — "Милан" 3:2

"Манчестер Сити" — "РБ Лейпциг" 6:3

"Спортинг" — "Аякс" 1:5

Видеообзоры всех матчей будут добавлены здесь позднее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что киевское "Динамо" стартовало в Лиге чемпионов с ничьей. В столице Украине "Бело-синие" были близки к победе над португальской "Бенфикой", однако игра все-таки завершилась вничью со счетом 0:0. С результатами и видеообзорами остальных матчей ЛЧ за 14 сентября можно ознакомиться у нас на сайте.

Отметим, 16 сентября луганская "Заря" стартует в Лиге конференций. За ходом этой встречи можно будет следит онлайн, а букмекеры уже назвали фаворита игры.