Голевое безумие в Манчестере и фиаско "Шахтера": результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 15 сентября
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Завершился 1-й тур Лиги чемпионов.
В среду, 15 сентября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны заключительные матчи первого тура, в частности, "Шахтер" на выезде умудрился проиграть "Шерифу" со счетом 0:2.
Кроме того, в Манчестере местный "Сити" и "РБ Лейпциг" забили 9 голов на двоих. В Милане "Интер" на последних минутах проиграл "Реалу", а "Ливерпуль" дома оказался сильнее "Милана". Украинец Эдуард Соболь сделал ассист в игре с ПСЖ, а форвард "Аякса" Себастьен Алле оформил покер в дебютной игре за "Аякс".
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов за 15 сентября:
"Бешикташ" — "Боруссия" Д 1:2
"Шериф" — "Шахтер" Донецк 2:0
"Атлетико" — "Порто" 0:0
"Брюгге" — ПСЖ 1:1
"Интер" — "Реал" Мадрид 0:1
"Ливерпуль" — "Милан" 3:2
"Манчестер Сити" — "РБ Лейпциг" 6:3
"Спортинг" — "Аякс" 1:5
Видеообзоры всех матчей будут добавлены здесь позднее.
Ранее "Телеграф" сообщал, что киевское "Динамо" стартовало в Лиге чемпионов с ничьей. В столице Украине "Бело-синие" были близки к победе над португальской "Бенфикой", однако игра все-таки завершилась вничью со счетом 0:0. С результатами и видеообзорами остальных матчей ЛЧ за 14 сентября можно ознакомиться у нас на сайте.
Отметим, 16 сентября луганская "Заря" стартует в Лиге конференций. За ходом этой встречи можно будет следит онлайн, а букмекеры уже назвали фаворита игры.
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