Укр

"Шахтер" - "Динамо": букмекеры не сумели определить фаворита матча за Суперкубок Украины-2021

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Футбольные кубки выставили в ТРЦ Gulliver перед матчем "Шахтер" - "Динамо" Новость обновлена 18 сентября 2021, 11:29
Футбольные кубки выставили в ТРЦ Gulliver перед матчем "Шахтер" - "Динамо"

Букмекеры сделали прогноз на первое украинское "Эль-Класико" в сезоне.

Букмекеры оценили шансы "Динамо", которое неплохо показало себя на старте Лиги чемпионов, и "Шахтера" накануне их встречи в Суперкубке Украины-2021. Примечательно, что шансы команд оказались равны.

Об этом сообщает букмекерская контора Пари-Матч.

По мнению специалистов, шансы клубов на титул равны. На успех обеих коллективов в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,60. Ничья менее вероятна — 3,50. Аналитики считают, что игра с наибольшей долей вероятности завершится в основное время со счетом 1:1 (коэффициент 6,80).

Прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины (данные за 18 сентября):

  • Пари-Матч: (победа "Шахтера" 2,60 — ничья 3,50 — победа "Динамо" 2,60)

Добавим, что киевляне на старте группового этапа Лиги чемпионов сумели дома дать бой "Бенфике" (0:0), а "Шахтер" в Тирасполе умудрился проиграть "Шерифу" со счетом 2:0.

Матч за Суперкубок Украины состоится 22 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть трансляцию этой игры в Украине и за рубежом.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #Суперкубок Украины
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