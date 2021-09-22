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Луческу розгромно програв "Шахтарю": відеоогляд матчу за Суперкубок України-2021

Автор
Михайло Корнілов
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Ласіна Траоре святкує гол Новина оновлена 22 вересня 2021, 22:58
Ласіна Траоре святкує гол

"Шахтар" виграв Суперкубок України-2021.

У середу, 22 вересня, "Шахтар" і "Динамо" перед матчем 10-го туру чемпіонату України провели поєдинок за Суперкубок України-2021. Зустріч, яка відбулася в Києві на НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 3:0 на користь донецької команди.

Пристрасті в грі почалася з перших секунд. Вже на початку поєдинку Ісмаїлі грубо зіграв проти Супряги, попутно розбивши голову своєму колезі по обороні Матвієнку. Миколі перебинтували голову, але кров ще довго не могли зупинити. "Гірники" витримали стартовий тиск киян (Супряга пробив в штангу, а з ударом Буяльського впорався П’ятов) і на 30-й хвилині вийшли вперед. Додо виконав навіс справа, а після відскоку Ласіна Траоре головою переправив м’яч у ворота столичної команди — офсайдна пастка не спрацювала через Миколенка.

Другий тайм почався з атак "Гірників": Степаненко пальнув здалеку в штангу. А на 54-й хвилині разюча контратака "Гірників" завершилася голом все того ж Траоре. Педріньо відправив у відрив Ісмаїлі, бразилець прострілив з лівого флангу, а нападник "Шахтаря" переправив круглого в сітку воріт Бойка. Через 7 хвилин Алан Патрік ідеальним ударом з середньої дистанції добив киян. "Біло-сині" намагалися забити гол престижу, але не зуміли зробити це.

"Шахтар" 3:0 "Динамо"

Голи: Траоре 30’, 54’, Алан Патрік 61’

Кращі моменти 1-го тайму:

Відео другого голу Траоре:

Відео голу Алана Патріка:

Повний відеоогляд матчу буде доступний тут пізніше.

Таким чином, "Гірники" виграли 9-й Суперкубок України і зрівнялися за цим показником з киянами. Примітно, що останні три трофеї вигравали "динамівці".

"Телеграф" нагадує, що перед грою за Суперкубок-2021 "Динамо" в першості України зі скандалом обіграло "Олександрію", а "Шахтар" знищив "Маріуполь". У турнірній таблиці УПЛ лідирують "Біло-сині" (22 очки), "Гірники" — другі і відстають від діючих чемпіонів країни на три очки.

Нагадаємо, в Лізі чемпіонів кияни в 1-му турі зіграли внічию з "Бенфікою", а донеччани зганьбилися, програвши на виїзді "Шерифу".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #Суперкубок України
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