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"Динамо" — "Шахтар": стартував продаж квитків на матч чемпіонату України

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Динамо" — "Шахтар" Новина оновлена 21 вересня 2021, 15:05
"Динамо" — "Шахтар"

Квитки на гру з "Шахтарем" коштують від 50 грн.

Стартував продаж квитків на матч 10-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2021/22 "Динамо" — "Шахтар", які проведуть своє друге "Ель-Класіко" в сезоні після гри за Суперкубок України-2021.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

За інформацією джерела, вартість квитків складе від 50 до 650 грн. Тікети необхідно купувати онлайн, проте в день матчу квиток можна буде придбати і в касі стадіону НСК "Олімпійський", де пройде центральний матч 10-го туру УПЛ (за умови дотримання процедури ідентифікації особистості, — прим. ред.).

Стартував продаж квитків на матч Динамо — Шахтар 3 жовтня
Стартував продаж квитків на матч Динамо — Шахтар 3 жовтня
Ціни на квитки на матч Динамо — Шахтар 3 жовтня
Ціни на квитки на матч Динамо — Шахтар 3 жовтня

Матч "Динамо" — "Шахтар" відбудеться 3 жовтня в Києві, початок поєдинку — о 19:30 за місцевим часом.

Відзначимо, за інформацією meta-ratings.com.ua КДК УАФ відкриє справу проти "Динамо" за поведінку ультрас на трибунах під час матчу 8-го туру з "Олександрією". Судячи з усього, "Біло-синіх" можуть суворо покарати аж до заборони уболівальникам відвідувати наступний домашній матч команди (гра з "Шахтарем", — прим. ред.).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що букмекери не зуміли визначити фаворита першого в сезоні українського "Ель-Класіко".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #УПЛ
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