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"Шакали, які кидаються на уболівальників": подробиці бійки на матчі "Динамо" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Бійка на матчі "Динамо" — "Олександрія" Новина оновлена 19 вересня 2021, 11:59
Бійка на матчі "Динамо" — "Олександрія"

Матч "Динамо" запам’ятався не тільки подіями на полі.

Під час поєдинку 8-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" — "Олександрія" (1:0) на трибунах спалахнуло побоїще між ультрас киян і декількома уболівальниками.

Постраждала жінка Ірина Федорченко розповіла про подію на своїй сторінці в Facebook.

За словами Федорченко, бійка на трибунах виникла через те, що батьки зробили зауваження Ультрас через фаєри, які своїм їдким запахом не давали дітям нормально дихати. Ультрас відреагували тим, що перестрибнули через паркан і почали натовпом бити декількох уболівальників, який прийшли на матч з сім’ями. У підсумку батьків побили, а діти так перелякалися, що більше не хочуть ходити на матчі улюбленого клубу.

Крім того, уболівальник Сергій Яров в коментарі ua.tribuna розповів подробиці інциденту. За його словами, у одного з потерпілих перелом руки зі зміщенням, а у другого зламаний ніс, у інших — синці. Яров зазначив, що ультрас "били стадом", жінок штовхали, а переляканих дітей одна з мам встигла вчасно відвести в сторону. Також Сергій залишився незадоволений бездіяльністю стюардів і неквапливістю поліції.

"Били стадом за ввічливе зауваження не палити димові шашки, тому що дітям не було чим дихати. Стюарди ніяк не відреагували, а поліція прибула через 7-9 хвилин", — розповів Яров.

Відео інциденту зняли телекамери:

Примітно, що вхід для дітей до 14 років на матч з "Олександрією" був безкоштовним.

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" 22 вересня на НСК "Олімпійський" зіграє проти "Шахтаря" в матчі за Суперкубок України-2021.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Олександрія #УПЛ
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