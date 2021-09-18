Бійка фанатів, Луческу зірвався на арбітра: "Динамо" обіграло "Олександрію"завдяки VAR (відео)

"Динамо" дотиснуло "Олександрію".

У суботу, 18 вересня, київське "Динамо", яке днями дало бій "Бенфіці" в Лізі чемпіонів, в рамках матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу приймало "Олександрію". Зустріч, що проходила в Києві на НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

"Динамо" володіло тотальною перевагою в грі, проте реалізувало її в гол лише під завісу зустрічі. На 96-й хвилині рефері Ігор Пасхал призначив пенальті за фол на Денисові Гармаші. Реалізував вирок Віктор Циганков. У підсумку чемпіони України взяли три очки і продовжують лідирувати в турнірній таблиці УПЛ. Відзначимо, на 13-й доданій хвилині футболіст гостей Ігор Кирюханцев штовхнув Артема Шабанова і отримав червону картку.

В ході гри було жарко на трибунах, де спалахнула масова бійка фанатів. Втрутитися довелося поліції.

Крім того, Луческу в одному з епізодів зустрічі спалахнув і накричав на рефері.

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Олександрія":

Відзначимо, сьогодні "Дніпро-1" мінімально здолало "Верес" (1:0).

Також в суботу "Шахтар" розгромив "Маріуполь", а "Колос" в гостях виявився сильнішим за "Інгулець" (0:2).

"Телеграф" нагадує, що 22 вересня киян чекає важливий матч проти "Шахтаря". На кону буде стояти Суперкубок України-2021. Цей поєдинок буде показаний по ТБ і навіть транслюватиметься за кордоном. До слова, букмекери не зуміли визначити фаворита матчу.