"Шакалы, которые бросаются на болельщиков": подробности драки на матче "Динамо" (видео)

Матч "Динамо" запомнился не только событиями на поле.

Во время поединка 8-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" — "Александрия" (1:0) на трибунах вспыхнуло побоище между ультрас киевлян и несколькими болельщиками.

Пострадавшая женщина Ирина Федорченко рассказала о происшествии на своей страничке в Facebook.

По словам Федорченко, драка на трибунах возникла из-за того, что родители сделали замечание Ультрас из файеров, которые своим едким запахом не давали детям нормально дышать. Ультрас отреагировали тем, что перепрыгнули через забор и принялись толпой избивать нескольких болельщиков, который пришли на матч с семьями. В итоге родителей избили, а дети так перепугались, что больше не хотят ходить на матчи любимого клуба.

Кроме того, болельщик Сергей Яров в комментарии ua.tribuna рассказал подробности инцидента. По его словам, у одного из пострадавших перелом руки со смещением, а у другого сломан нос, у остальных — синяки. Яров отметил, что ультрас "били стадом", женщин толкали, а перепуганных детей одна из мам успела вовремя отвести в сторону. Также Сергей остался недоволен бездействием стюардов и неторопливостью полиции.

"Били стадом за вежливое замечание не жечь дымовые шашки, потому что детям нечем было дышать. Стюарды никак не отреагировали, а полиция прибыла через 7-9 минут", — рассказал Яров.

Видео инцидента засняли телекамеры:

Примечательно, что вход для детей до 14 лет на матч с "Александрией" был бесплатным.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" 22 сентября на НСК "Олимпийский" сыграет против "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины-2021.