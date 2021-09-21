"Динамо" - "Шахтер": стартовала продажа билетов на матч чемпионата Украины

Билеты на игру с "Шахтером" стоят от 50 грн.

Стартовала продажа билетов на матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2021/22 "Динамо" — "Шахтер", которые проведут свое второе "Эль-Класико" в сезоне после игры за Суперкубок Украины-2021.

Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

По информации источника, стоимость билетов составит от 50 до 650 грн. Тикеты необходимо покупать онлайн, однако в день матча билет можно будет приобрести и в кассе стадиона НСК "Олимпийский", где пройдет центральный матч 10-го тура УПЛ (при условии соблюдения процедуры идентификации личности, — прим. ред.).

Стартовала продажа билетов на матч Динамо - Шахтер 3 октября

Цены на билеты на матч Динамо - Шахтер 3 октября

Матч "Динамо" — "Шахтер" состоится 3 октября в Киеве, начало поединка — в 19:30 по местному времени.

Отметим, по информации meta-ratings.com.ua КДК УАФ откроет дело против "Динамо" за поведение ультрас на трибунах во время матча 8-го тура с "Александрией". Судя по всему, "Бело-синих" могут сурово наказать вплоть до запрета болельщикам посещать следующий домашний матч команды (игра с "Шахтером", — прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры не сумели определить фаворита первого в сезоне украинского "Эль-Класико".